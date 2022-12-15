В ЛНР раскрыли подробности подготовки диверсий ВСУ Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ оборудуют новые позиции северо-западнее Сватово

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

ВСУ укрепляют старые позиции и оборудуют новые северо-западнее города Сватово, рассказал РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, это свидетельствует о переходе украинских войск от наступательных действий к обороне.

В районе населенного пункта Стельмаховка (северо-западнее Сватово) отмечены инженерные работы по возведению новых и укреплению старых фортификационных сооружений, — сказал Марочко.

14 декабря он заявил, что ВСУ на фоне своих неудач готовят провокации на Сватовском направлении. Их целями могут стать госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки. Марочко отметил, что в подготовке диверсий украинским войскам помогают американские спецслужбы.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по опорным пунктам ВСУ на Сватовском направлении. Удар наносился военнослужащими подразделений Западного военного округа по району сосредоточения украинских военных. По словам Марочко, после этого Киев перебросил на Сватовское направление дополнительные силы