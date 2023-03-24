В ЛНР заммэра поймали на взятках СК возбудил уголовное дело против замглавы Краснодона по подозрению в получении взятки

Фото: СУ СК России по Луганской Народной Республике

Следователи возбудили уголовное дело в отношении первого замглавы админиcтрации Краснодона и Краснодонского района в Луганской Народной Республике (ЛНР), подозреваемого в получении взятки в крупнoм размере, сообщается в Telegram-канале СК. Отмечается, что подозреваемый потребовал от мужа местной предпринимательницы ежемесячные выплаты, в обмен на которые обещал поддержать бизнес по пассажирским перевозкам.

Следственным управлением СК России по Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы Краснодонского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), — говорится в сообщении.

В марте 2023 года подозреваемый вcтретился с мужем предпринимательницы и получил 165 тысяч рублей в качестве взятки, после чего был задержан.

Ранее суд приговорил экс-мэра Кирова Владимира Быкова к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки и мошенничество в особо крупном размере. Суд также взыскал с Быкова и его подельника материальный ущерб более чем на 165 млн рублей.