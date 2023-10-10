В ЛНР предупредили о минировании ВСУ многих объектов в Купянске Водолацкий: ВСУ заминировали объекты в Купянске и могут их подорвать

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

ВСУ заминировали многие объекты в Купянске Харьковской области и могут их подорвать, если потеряют город, заявил ТАСС координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, украинские военные хотят превратить Купянск во «второй Артемовск».

Они планируют из Купянска сделать второй Артемовск. Все руководство из города уже вывезено, в город завезено огромное количество взрывчатки. И при нашем активном продвижении и занятии Купянска они будут взрывать все, что заминировали, — сказал Водолацкий.

Он отметил, что в число заминированных ВСУ зданий входят жилые дома, объекты инфраструктуры.

Ранее командир отряда «Барс-9» Западной группировки войск с позывным Медведь заявил, что Вооруженные силы Украины перестали вести контрнаступление в районе Купянска, украинское командование готовится оборонять город. Он считает, что у ВСУ во время наступления закончились силы, теперь они ушли в оборону.

Командир добавил, что в данной области была проведена аэроразведка, которая выявила наблюдательные пункты ВСУ в жилых домах, а также места взлетов разведывательных дронов и ударных БПЛА.

Ранее Водолацкий сообщил, что российские войска продвинулись к Купянску на 7–12 км. Он уточнил, что в настоящее время наступление ВС России на данном участке линии соприкосновения идет медленно. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.