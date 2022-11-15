В ЛНР погиб настоятель Николаевского собора в Стаханове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Настоятель Свято-Николаевского собора в городе Стаханове в Луганской Народной Республике архимандрит Дионисий скончался на 43-м году жизни, сообщает пресс-служба Северодонецкой епархии в Telegram. Подробности произошедшего не уточняются, однако авторы подчеркивают, что его гибель была трагической.

14 ноября 2022 г. трагически погиб настоятель Свято-Николаевского собора г. Стаханова архимандрит Дионисий (Тивяков). <...> Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего новопреставленного архимандрита Дионисия, и прости ему вся согрешения его вольная и невольная, и даруй ему Царствие Небесное, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) сообщил о гибели в ходе специальной военной операции на Украине настоятеля патриаршего подворья при штабе РВСН РФ, советника председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами России и правоохранительными учреждениями протоиерея Михаила Васильева.

Священник принимал участие в миротворческих операциях в Абхазии, Боснии, Косово, Северном Кавказе и Сирии. Он не только благословлял военнослужащих, но и сам не раз прыгал с парашютом, сопровождая подразделения ВДВ.