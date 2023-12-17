В ЛНР отбили массовый налет украинских беспилотников

Фото: МО Украины

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России успешно предотвратили массовую атаку беспилотников ВСУ в ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на военную комендатуру республики. Целями украинских БПЛА были объекты энергетической инфраструктуры.

ВСУ пытались перегрузить наши средства РЭБ комбинированным ударом, используя беспилотники самолетного типа иностранного производства. В результате работы наших средств радиоэлектронной борьбы и ПВО ни один объект инфраструктуры не поврежден, пострадавших среди населения нет, — заявили в военной комендатуре ЛНР.

Ранее в Минобороны России сообщили о массовой атаке украинских дронов на Крым. 15 декабря в течение нескольких часов средствами ПВО были сбиты 32 БПЛА. По данным министерства, девять беспилотников Вооруженных сил Украины были ликвидированы в ночь на 14 декабря. Дроны были перехвачены и уничтожены средствами ПВО в небе над Калужской и Московской областями. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что два беспилотника были сбиты в Наро-Фоминском округе. Пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, вечером 15 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетном обстреле Генического муниципального округа. По его данным, средства ПВО сбили по меньшей мере 15 целей. Он также предупредил местных жителей, что на землю падают «осколки и обломки».