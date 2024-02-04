В ЛНР объявили 4 февраля днем траура Пасечник объявил день траура по 28 погибшим в Лисичанске после обстрела ВСУ

День траура объявили в Луганской Народной Республике в воскресенье, 4 февраля, по 28 погибшим в результате обстрела ВСУ Лисичанска накануне вечером. Глава региона Леонид Пасечник назвал произошедшее варварством.

Сегодня, 4 февраля, в Луганской Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска. По последней информации, в результате удара украинских националистов по пекарне погибли 28 мирных людей, среди них один ребенок, — написал он в Telegram-канале.

Руководитель региона также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он добавил, что «преступники ответят за эту ужасную трагедию на луганской земле».