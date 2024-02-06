В ЛНР обвинили Украину в намеренном уничтожении лесов Донбасса РИА Новости: Украина поджигала леса Донбасса для сокрытия массовой вырубки

Фото: Matthias Bein/dpa/Global Look Press

Сотрудники силовых ведомств Луганской Народной Республики обнаружили документы, подтверждающие причастность властей Украины к уничтожению лесов Донбасса, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, с помощью поджогов Киев пытался скрыть факт массовой вырубки лесов в районах ЛНР, находившихся под контролем украинской армии. Отмечается, что вырубка лесов нанесла ущерб Станично-Луганскому району.

На территории прокуратуры города Северодонецка был обнаружен ряд документов и уголовных дел, которые доказывали причастность украинской власти к поджогам лесов и летом 2020 года, и в период с сентября по октябрь того же 2020 года, — рассказали источники агентства.

В конце января 2024 года глава ЛНР Леонид Пасечник ввел режим чрезвычайной ситуации в ряде населенных пунктов региона. Поводом для этого послужило подтопление домов в Станично-Луганском районе, а также в селах Северодонецкой агломерации. Позднее стало известно, что подтопление связано с массовой вырубкой леса украинскими властями, так как она привела к подъему уровня грунтовых вод. Сейчас правительство ЛНР принимает меры для предотвращения дальнейших подтоплений.

Ранее украинских солдат уличили в массовой краже бытовой техники из домов жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного. По словам жителей Харькова, в комиссионных магазинах появились микроволновки, стиральные машины и холодильники, вывезенные украинскими военными из регионов Донбасса при отступлении. Предполагается, что они также похитили технику со складов и из магазинов.