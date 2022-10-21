В ЛНР обвинили США в убийстве мирных жителей Херсона Представитель ЛНР Мирошник: США убивают жителей Херсона руками украинцев

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Представитель Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник считает, что США убивают мирных жителей Херсона руками украинцев при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. В своем Telegram-канале он написал, что власти Соединенных Штатов поставили ВСУ ракеты, а также указали цели для ударов.

Вы же помните, что каждая ракета HIMARS может быть заблокирована американцами, но не блокируется. Они поставили ракеты, указали цель, разрешили обстрел и благословили убийство мирных, а так США ни в каком конфликте не участвуют и чтят международное гуманитарное право, — написал Мирошник.

Ранее представитель ЛНР сообщил о трех погибших, включая детей, при обстреле со стороны ВСУ гражданской переправы в Херсоне. По его словам, украинские войска выпустили по мирной переправе через Днепр рядом с Антоновским мостом 12 ракет HIMARS. Он также отметил, что 11 снарядов сбили подразделения ПВО, но одна все же долетела до цели.

Как отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо, на левый берег Днепра эвакуировали более семи тысяч жителей Херсонской области. Людей вывозят, чтобы военным было проще выполнять поставленные перед ними задачи и обезопасить гражданское население.