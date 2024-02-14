В ЛНР обвинили Киев в провоцировании экологической катастрофы Марочко: Киев намеренно допустил разлив нефтепродуктов в реки под Харьковом

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что власти Украины намеренно допустили разлив нефтепродуктов в реки Харьковской области после удара ВС РФ по военному объекту ВСУ. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что Киев планирует обвинить Россию в экологической катастрофе.

После уничтожения ВС РФ склада ГСМ на восточной окраине Харькова украинским командованием было принято решение не препятствовать разливу нефтепродуктов и попаданию их в реку Немышлю. Данный факт экологической катастрофы военно-политическое руководство Украины хочет использовать для дискредитации руководства РФ и вынесения этой темы на международные площадки, — сообщил Марочко.

Ранее сообщалось, что несколько крупных пожаров произошло в Харькове после взрывов в городе. По данным национальной полиции Украины, причиной взрывов стала атака беспилотников. Перед этим военный корреспондент Юрий Котенок сообщил в своем Telegram-канале, что «Герани» поразили нефтебазу в Харьковской области. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки украинских морских дронов в Керченском проливе был поврежден гражданский российский танкер SIG.