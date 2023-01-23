В ЛНР заявили о применении Киевом средств радиоэлектронной борьбы Подполковник ЛНР в отставке Марочко: Киев применяет средства РЭБ для подавления связи в ЛНР

Фото: МО РФ

Украина применяет средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Луганской Народной Республике в районе Кременной, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, это привело к тому, что информация о погибших и раненых доходит с опозданием.

В районе населенного пункта Кременная противник активно применяет средства РЭБ для подавления всех видов связи. Именно по этой причине мне только сейчас стало известно о ранении в результате обстрела четверых жителей города и гибели одного ребенка, — написал Марочко.

21 января в городе Кременная Северодонецкого района при обстреле со стороны вооруженных сил Украины погибла полуторагодовалая девочка. Ранения получили двое мужчин 1958 и 1959 года рождения, а также две женщины 1981 и 1999 года рождения.

Ранее военный корреспондент Андрей Коц заявил, что Украина готовит войска к наступлению по трем направлениям. По его словам, ВСУ планируют взять рубеж Кременная — Сватово, рассечь на две части Донецкую Народную Республику, а также выйти к Крыму.