В ЛНР обнаружили тайник с четырьмя тысячами патронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Славяносербском районе Луганской народной республики в одном из разрушенных домов полицейские обнаружили тайник с оружием, сообщило Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики в своем Telegram-канале. Там хранилось четыре тысячи патронов, автоматы, гранаты, дымовые шашки и выстрелы.

В одном из населенных пунктов Славяносербского района в результате проверки оперативной информации сотрудниками уголовного розыска Славяносербского РОВД МВД ЛНР, а также Сводным отрядом полиции МВД Российской Федерации в ЛНР в разрушенном домостроении обнаружено и изъято: автомат АК-74 7,62 мм, две гранаты РГД-5 с запалом УЗРГМ, два выстрела к СПГ, два выстрела к РПГ-7, 3194 патрона калибра 7,62 мм, 1080 патронов калибра 5,45 мм, 20 дымовых шашек, — говорится в сообщении.

Содержимое тайника направили в ЭКЦ МВД ЛНР. По факту обнаружения схрона проводится проверка.

Ранее сотрудники органов безопасности Луганской Народной Республики обнаружили тайник украинского военнослужащего на освобожденной в период спецоперации территории ЛНР. Внутри нашли более 300 килограммов взрывчатки, а также пять танковых снарядов, два осколочно-фугасных снаряда и 225 элементов динамической защиты 4С20U украинского производства.