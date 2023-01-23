В ЛНР обнаружили тайник с 300 килограммами взрывчатки

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

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Сотрудники органов безопасности Луганской Народной Республики нашли тайник украинского военнослужащего на освобождённой в период спецоперации территории ЛНР, передает РИА Новости. Внутри обнаружили более 300 килограммов взрывчатки.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками органов безопасности ЛНР в населенном пункте Кудряшовка Кременского района в домостроении выявлен схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами, — заявил источник в силовых структурах.

В тайнике хранились пять танковых снарядов, два осколочно-фугасных снаряда и 225 элементов динамической защиты 4С20U украинского производства.

Ранее сотрудники правоохранительных органов обнаружили в городе Днепрорудное Запорожской области схрон с оружием и боеприпасами ВСУ. Как рассказали в ГУВД региона, содержимое тайника предназначалось для совершения диверсий и терактов на территории области.

Российские спецслужбы также обнаружили схрон украинских диверсантов в ЛНР в конце декабря. В тайнике хранились различные виды вооружения и более 100 тысяч патронов. Кроме того, специалисты обнаружили противотанковую управляемую ракету (ПТУР), крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, гранатометы РПГ, реактивные штурмовые гранаты, противопехотные мины, более 50 гранат РГД и Ф-1.