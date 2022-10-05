В ЛНР обнаружили пыточную тюрьму нацбата «Айдар» СК обнаружил в бывшем мясном цеху в ЛНР пыточную тюрьму нацбата «Айдар»

Фото: dan-news.info

Сотрудники СК РФ обнаружили в Старобельском районе ЛНР около села Половинкино базу украинского нацбатальона «Айдар», переоборудованную в пыточную тюрьму, сообщается в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что тюрьма была размещена в бывшем мясном цеху. По сведениями СК, там содержалось не менее 30 человек, как минимум семь человек из них, не выдержав пыток, скончались или были убиты.

На освобожденной территории Старобельского района ЛНР вблизи села Половинкино обнаружена база украинского нацбатальона «Айдар», переоборудованная в пыточную тюрьму. Следствием проведен осмотр территории. Допрошены два бывших узника, которые подробно рассказали о зверствах нацистов. В период их нахождения в плену батальона «Айдар» там содержалось не менее 30 задержанных, как минимум 7 человек из них, не выдержав пыток, скончались или были убиты, — указано в сообщении.

Главный врач больницы в городе Счастье ЛНР Олег Супрун ранее заявил, что члены нацбатальона «Айдар», которые пытали пленных ополченцев, стреляли в них и угрожали врачам, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. По его словам, бойцы медицинского подразделения батальона жили в отделении дневного стационара больницы на протяжении двух лет.

По его словам, такое поведение «айдаровцев» можно объяснить массовым потреблением алкоголя и наркотиков вроде бутерфанола, который является аналогом промедола и морфина. Супрун отметил, что многие из них «не употребляли ничего кроме наркотиков», поэтому им необходимо серьезное лечение.