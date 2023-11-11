В ЛНР не позволили сжечь документы о связях полиции Украины с ФБР

Фото: Bernd Settnik/dpa/Global Look Press

Неизвестные пытались уничтожить в Северодонецке Луганской Народной Республики документы, подтверждающие сотрудничество украинской полиции и Федерального бюро расследований США, сообщил РИА Новости сотрудник спецслужб ЛНР. По его словам, злоумышленники не успели закончить начатое, и бумаги оказались в руках властей региона.

Видимо, палили архивы: есть 2021 года, есть и 2016 года. Вот есть документ, что телеграмма поступила на направление на обучение во Львов, и что самое интересное, проводит обучение ФБР Соединенных Штатов Америки, — отметил еще один собеседник агентства, ознакомившийся с полученными документами.

Ранее стало известно, что граждане Украины с июня текущего года получили более 100 тысяч разрешений на оружие. Это произошло после запуска специального реестра, который позволил упростить выдачу разрешительных документов. В результате за эти месяцы было получено более 113 тысяч заявлений на получение различных видов разрешений на оружие, из них полицейские приняли более 103 тысяч решений о предоставлении соответствующих разрешений. Правоохранители подчеркнули, что обеспечение эффективного контроля за обращением оружия является одной из главных целей ведомства.