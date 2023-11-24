В ЛНР назвали событие, с которого начался распад Украины Депутат ЛНР Гизай: распад Украины начался с Майдана

Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS/Global Look Press

Распад украинского государства начался в ноябре 2013 года с Майдана, рассказала РИА Новости депутат Народного совета ЛНР Светлана Гизай. По ее словам, уничтожение было спланировано Западом и его подготовка велась через общественные фонды.

Фактический распад Украины начался десять лет назад с событий на Майдане. Уничтожение государства плавное и запланированное. Запад расшатывал обстановку в стране осознанно, — сказала парламентарий.

Она пояснила, что подготовка молодежи к протестам, вспыхнувшим на Украине 10 лет назад, велась через общественные фонды, многие из которых получали гранты от западных стран и постепенно насаждали отдельные идеи и ценности. Депутат добавил, что этим они «фактически взрастили свою молодежь».

Ранее представитель МИД России Мария Захарова высказала предположение, что Запад будет вымарывать из истории Украины все, что было до 2022 года, поскольку остальное его не интересует. Так она прокомментировала молчание вокруг 10-летия Майдана. По ее мнению, память о Майданах невыгодна Западу, поскольку это были государственные перевороты.