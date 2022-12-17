В ЛНР назвали потери ВСУ за сутки НМ ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 90 человек, танк и пять бронетранспортеров

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины 16 декабря потеряли около 90 солдат, три танка и пять бронетранспортеров в результате атак со стороны Народной милиции Луганской Народной Республике, рассказали в пресс-службе НМ. Несмотря на потери, украинские военные продолжили наносить удары по населенным пунктам в ЛНР. Под обстрелами погибли и мирные жители.

За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 90 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, две артиллерийские установки, 16 единиц специальной автомобильной техники, — говорится в сообщении.

Народная милиция ЛНР заявила, что за сутки украинские военные обстреляли населенные пункты Стаханов, Лантратовка и Сватово при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. В ходе обстрелов Лантратовки погибли 11 мирных жителей, еще 17 получили ранения. Кроме того, была разрушена местная средняя школа, повреждения получили шесть жилых домов и здание почты.

Накануне экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что число пострадавших в результате удара ВСУ по Лантратовке выросло до 30 человек. По его словам, украинские военные вели огонь из РСЗО HIMARS. По селу было выпущено три ракеты. Кроме того, украинскими войсками был обстрелян населенный пункт Стаханов. Там также зафиксирован прилет трех ракет.

Ранее Мирошник рассказал, что во второй половине этого года ВСУ нанесли 185 ударов из РСЗО HIMARS по жилым и социальным объектам в Донбассе. По его словам, наиболее тяжелыми оказались июльские удары по населенным пунктам Степано-Крынка и Еленовка, а также по Алчевску, где в общей сложности погиб 61 человек и еще 140 получили ранения.