В ЛНР назвали ошибкой включение Донбасса в УССР Бывший посол ЛНР Мирошник: включение Донбасса в состав УССР явилось политической ошибкой

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Бывший посол ЛНРв Москве Родион Мирошник заявил, что считает включение Донбасса в УССР, а позже в состав Украины политической ошибкой советского руководства. Тогда считалось, что украинская республика не выйдет из состава СССР, отметил он в беседе с РИА Новости.

Отнесение Донбасса сначала к УССР, а потом к Украине стало политической ошибкой советского руководства, считавшего, что Новороссия, как и УССР, ни при каких условиях не отделима от российского государства, — подчеркнул экс-посол.

Мирошник указал на государственный подход и стратегию, благодаря которым Донбасс получил развитие. Он добавил, что регион непременно окажется полностью под контролем России и будет восстановлен.

Ранее канадская журналистка Ева Барлет, которая освещает события в Донбассе, обвинила Украину в геноциде русскоязычного населения региона. Барлет выразила надежду, что есть возможность изменить дискурс, чтобы деяния Украины больше не обелялись. Тем более, что Киев «обстреливает абсолютно не военные зоны», а жилые, мирные районы.