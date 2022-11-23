В ЛНР назвали направления, где действует больше всего наемников Офицер ЛНР Марочко: на Сватовском направлении отмечено больше всего наемников

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Больше всего наемников в подразделениях Вооруженных сил Украины отмечено на Сватовском направлении, они пытаются провести наступление со стороны Купянска, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Также много наемников в рядах ВСУ воюет на Краснолиманском и Артемовском направлениях.

По данным наших разведорганов, наиболее большой процент иностранных наёмников в подразделениях ВФУ, ведущих наступательные действия в направлении населённого пункта Сватово с Купянского направления, — сказано в сообщении.

В американских СМИ ранее рассказали о трех категориях иностранных наемников, воюющих на стороне Киева. В одну из них входят действующие сотрудники иностранных армий и разведывательных служб, вторую составляют наемники из восточноевропейских государств, особенно из Польши, в третью входят добровольцы из западных стран.

В свою очередь член главного совета Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на линии боестолкновения в регионе воюют наемники из 40 стран, и в местах боевых действий наемных бойцов больше, чем украинских солдат. Он уточнил, что большая часть иностранных наемников, воюющих за Киев, это польские военные. Рогов также рассказал о значительном присутствии чеченских и грузинских боевиков.