В ЛНР назвали число погибших с 2014 года жителей Омбудсмен Сердюкова: с 2014 года погибло более 3,1 тысячи жителей ЛНР

В период с 2014 года по февраль 2022 года в Донбассе погибло более 3,1 тысячи жителей Луганской Народной Республики, сообщила в ходе брифинга уполномоченный по правам человека в регионе Виктория Сердюкова. Она отметила, что среди жертв есть дети — 35 человек.

С 2014 года до начала специальной военной операции, до февраля 2022 года, погибли 2 269 мирных граждан, в том числе 35 детей. Получило ранения мирных граждан около восьми тысяч, в том числе 90 детей, — сообщила Сердюкова.

Она добавила, что с начала проведения военной операции в течение 2022 года погибло более 900 мирных жителей ЛНР. По сведениям омбудсмена, жертвами стал 21 ребенок. Кроме того, «получило ранения мирных граждан 1 113, из которых 58 детей», отметила Сердюкова.