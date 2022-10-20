В ЛНР нашли схрон с иностранным оружием для диверсантов Силовики обнаружили схрон с иностранным оружием в ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Луганской Народной Республике силовики обнаружили схрон с иностранным оружием, рассказал источник РИА Новости. По его словам, тайник нашли на позициях, оставленных украинскими военными. Собеседник добавил, что значительная часть найденного оружия произведена в Польше, в частности противотанковые гранаты, которые были обнаружены в Попянском районе.

ВСУ на бывших своих позициях оборудовали схроны для обеспечения деятельности ДРГ. В перечне вооружения, содержащегося в тайниках, находится оружие иностранного производства, зачастую польского, — рассказал инсайдер.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили арсенал в Бродах Львовской области, где хранилось западное оружие, бронетехника и боеприпасы. По его словам, российские военные ликвидировали схрон с помощью высокоточного оружия большой дальности морского базирования.

11 октября Герой ДНР, полевой командир Ахра Авидзба (позывной Абхаз) сообщил, что вооружение на Украину поступает на поездах из Польши. По его словам, затем вагоны с оружием цепляют к пассажирскому составу, поэтому нанести удар по поезду невозможно.