В ЛНР нашли массовые захоронения погибших жителей В ЛНР за три года извлекли останки 1,2 тысяч человек, погибших при обстрелах ВСУ

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На территории Луганской Народной Республики с 2021 года извлекли из стихийных захоронений останки свыше 1,2 тысяч мирных жителей, погибших в результате обстрелов Вооруженных сил Украины, сообщила руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии (МРГ), омбудсмен ЛНР Анна Сорока. По ее словам, которые приводит ТАСС, идентифицированы личности более половины жертв.

Подняты останки 1209 жертв украинской агрессии. Идентифицировано более 55%. Работы по идентификации останков не прекращаются, и буквально каждый день мы получаем новые данные, позволяющие родным и близким не только почтить память погибшего у точно установленного места захоронения, но и получить положенные документы и выплаты, — отметила она.

Ранее стало известно, что члены МРГ эвакуировали более 15 тел украинских военнослужащих из-под Артемовска. Останки располагались около одного из укрепрайонов ВСУ. Предположительно, ни могли находиться там с лета 2022 года. Все тела были эвакуированы для проведения необходимых экспертиз. Анна Сорока отметила, что сбор останков поверженного врага — это проявление гуманности, которую важно сохранять даже в условиях вооруженного конфликта.