В ЛНР нашли и задержали подростков, обученных диверсиям против России

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы отдельного разведбата Народной милиции ЛНР

С начала проведения специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой народных республик было задержано большое количество корректировщиков, в том числе подростки, проходившие обучение в украинских военно-патриотических лагерях, сообщила военнослужащая Второго армейского корпуса ЛНР. По ее словам, которые приводит РИА Новости, одной из задержанных оказалась девочка, которая передавала координаты перемещения техники.

На территории ЛДНР было задержано много корректировщиков, в том числе и подросткового возраста. В том числе недавно была задержана девочка, она прошла игру «Сокiл» («Джура») в Северодонецком районе, — рассказала военнослужащая.

Ранее командир подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай сообщил, что к произошедшему 7 января взрыву на газопроводе в Лутугино могли быть причастны местные жители из числа членов спящих ячеек ВСУ. По его словам, реализовать диверсию подобного характера без точек опоры среди местного населения крайне сложно.

Вечером 7 января в «Луганскгазе» сообщили, что на участке газопровода в Лутугино произошел взрыв. Пожар был оперативно ликвидирован. По данным МЧС, в результате ЧП 13 315 абонентов и 21 социально значимый объект в регионе остались без газоснабжения.

По факту взрыва в ЛНР возбуждено уголовное дело. В Министерстве госбезопасности республики отметили, что на участке газопровода был совершен подрыв взрывного устройства. Злоумышленников разыскивают.