В ЛНР найден схрон боеприпасов западного производства Командир Сталкер: саперы ВС РФ обнаружили в ЛНР схрон с боеприпасами и минами

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Схрон боеприпасов и мин западного производства был найден специалистами международного противоминного центра Минобороны России, сообщил РИА Новости командир инженерно-саперной группы с позывным Сталкер. Тайник обнаружили в зоне СВО на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), уточнил он.

Найден схрон боеприпасов. Это взрывоопасные предметы, которыми противник не успел еще воспользоваться. Здесь гексоген утрамбованный для сброса с квадрокоптера, болгарский снаряд, также американская мина, — подтвердил военный.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ могут заминировать в Харькове жилые здания, мосты и даже детские игрушки в случае отступления. По его словам, «работы российским инженерам хватит на много лет вперед». В пример Дандыкин привел «Лепестки», которые почти незаметны и крайне опасны.

До этого командир отряда разминирования с позывным Нежиголь рассказал, что в ходе выполнения задач под Мариуполем саперы группировки войск «Восток» обезвредили более двух тысяч взрывоопасных предметов. Бойцы уничтожали артиллерийские и реактивные снаряды, мины, гранаты и прочие боеприпасы. Работы по разминированию в Мариуполе и его окрестностях все еще продолжаются.