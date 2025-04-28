В ЛНР лишили гражданства сторонника украинских националистов ФСБ: жившего в ЛНР россиянина лишили гражданства за призывы бить по городам РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя города Свердловска Луганской Народной Республики лишили гражданства РФ, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону. Там пояснили, что мужчина является сторонником украинских националистов и призывал бомбить российские города. Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности, передает ТАСС.

УФСБ получены данные, что гражданин РФ, являясь сторонником праворадикальных украинских формирований, публично осуществлял призывы к террористической деятельности — совершению ракетных ударов силами противника по военнослужащим ВС РФ и гражданским лицам, проживающим в городах России <…> указанные обстоятельства стали основанием для прекращения ему гражданства Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба России планирует ликвидировать бизнес лишенных гражданства РФ известных стендап-комиков Славы Комиссаренко и Дмитрия Романова. Отмечалось, что после отъезда из страны они продолжали заниматься бизнесом на родине.

До этого Комиссаренко и Романова лишили гражданства России. Такое решение было принято по инициативе ФСБ. Артистам закрыли въезд в Россию, поскольку они создают угрозу национальной безопасности. Комиссаренко также был объявлен в межгосударственный розыск по статье о клевете в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.