В ЛНР ФСБ задержала россиянина по подозрению в шпионаже В ЛНР задержали мужчину, передававшего Киеву данные о российских военных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР жителя Кременского района по подозрению в шпионаже, сообщило ТАСС. По информации силовиков, мужчина передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о местах дислокации российских военных и техники, «руководствуясь личными мотивами», сообщили в ведомстве.

[Житель Кременского района] осуществлял собирание сведений о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции. Полученные данные он передавал представителю ВСУ посредством интернет-мессенджера, — говорится в сообщении.

В октябре жителя Южно-Сахалинска задержали по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. По данным ФСБ, 57-летний мужчина планировал оказать содействие украинским силовикам из-за негативного отношения к политике российских властей и проведению СВО. Против него завели уголовное дело.

Ранее в Пензенской области ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия, подозреваемого в работе на спецслужбу Польши. По данным ведомства, задержанный передавал представителям польской спецслужбы секретные сведения об объемах производства в рамках государственного оборонного заказа, рассчитывая получить в обмен постоянное место жительства за рубежом. Противоправные действия мужчины задокументировали.