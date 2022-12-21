В ЛНР допустили приватизацию предприятий угольной отрасли Глава ЛНР допустил приватизацию предприятий угольной отрасли в случае нерентабельности

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил в своем Telegram-канале, что в республике могут провести приватизацию предприятий угольной отрасли Донбасса, если сохранится проблема их нерентабельности. Он добавил, что обсудил системные проблемы отрасли на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и по ее итогам глава государства пообещал выделить субсидии на зарплаты работникам и сохранение предприятий. В свою очередь врио главы республики попросил рассмотреть возможность включения шахт Донбасса в госпрограммы по поставкам угля.

Совместно с федеральными органами проанализируем состояние экономики госпредприятий, проведем соответствующие изменения. Если ситуация не изменится, начнем приватизацию. Главное — обеспечить работу и достойную заработную плату для людей, — написал Пасечник.

20 декабря Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени получили врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

На встрече с врио главы ЛНР Путин признал, что ситуация в республике остается весьма сложной, ключевым по-прежнему является вопрос обеспечения безопасности жителей этого региона. Глава государства также обсудил с главой региона вопросы социальной сферы и здравоохранения.