В лишенной статуса города Воркуте представили план развития

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Раскрытие и освоение минерально-сырьевого потенциала является перспективной задачей для Воркуты, заявили NEWS.ru в пресс-службе местной администрации. Там отметили, что полезные ископаемые района имеют большое значение для социально-экономического развития российской Арктики.

Минерально-сырьевые ресурсы Воркутинского района имеют большое значение для социально-экономического развития российской Арктики. Поэтому важной задачей на перспективу является более полное раскрытие и освоение минерально-сырьевого потенциала полезных ископаемых территории, — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что у Воркуты, которую планируется лишить статуса города, большой потенциал в сфере развития промышленности. Она представлена коксующимися и энергетическими углями второго по запасам в стране Печорского угольного бассейна.

Разработка новых месторождений, строительство новых угледобывающих предприятий в будущем даст в Заполярье положительный демографический эффект, — пояснили в администрации

Также внимание уделено решению социальных проблем, созданию комфортной среды для жизни, привлечению новых инвесторов, стимулированию промпроизводства и обеспечению государственной безопасности. Мероприятия по этим направлениям вошли в план реализации Стратегии развития Арктической зоны и Основ госполитики в Арктике. Документ утвержден председателем правительства Михаилом Мишустиным в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Заполярный городской округ Воркута в Республике Коми будет преобразован в муниципальный округ. Соответствующее решение одобрил городской совет. Связано это с тем, что там осталось слишком мало людей, чтобы ее можно было считать городским поселением.