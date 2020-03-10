https://static.news.ru/photo/1fc43c4e-62a7-11ea-94cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Липецкой области приняли решение о введении режима повышенной готовности после того, как были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом среди вернувшихся из Италии местных жителей.

По данным областной администрации, соответствующее постановление подписал глава региона Игорь Артамонов. Согласно документу, посещавшие зарубежные страны граждане должны незамедлительно обратиться вызвать на дом врача при обнаружении первых симптомов заболевания.

Такие граждане обязаны соблюдать постановление санитарных врачей и находиться в режиме изоляции на дому, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

Власти также обязали работодателей измерять температуру тела сотрудников и отстранять их от выполнения обязанностей при повышенных значениях.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники администрации Липецкой области ввели дополнительные меры безопасности из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в стране.