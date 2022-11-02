В Липецкой области уволили военкома за некачественную мобилизацию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военком Елецкого района Липецкой области Николай Селянин уволен в связи с некачественной организацией частичной мобилизации. Об этом 2 октября сообщили представители пресс-службы регионального правительства. Отмечается, что в ходе мобилизации военкоматом Елецкого района были допущены многочисленные ошибки. В частности, призывались мужчины с отсрочкой.

По итогам проведения частичной мобилизации за ненадлежащую организацию и многочисленные ошибки, в том числе мобилизацию мужчин, имеющих отсрочку, освобожден от занимаемой должности военком Елецкого района Николай Селянин, — говорится в Telegram-канале правительства области.

Ранее стало известно, что ошибочно призванные на военную службу в рамках мобилизации россияне получат выплаты от Министерства обороны. Об этом сообщили на горячей линии, посвященной частичной мобилизации. Уточняется, что со всеми мобилизованными гражданами был приостановлен рабочий контракт, а потому они должны получить деньги за весь срок несения военной службы.

31 октября официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что на территории России завершились мероприятия в рамках частичной мобилизации. Как сказали в ведомстве, все плановые действия, которые связаны с призывом на военную службу, военными комиссариатами совместно с региональными властями граждан, пребывающих в запасе, прекращены.