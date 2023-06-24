В Липецкой области усилят меры безопасности Губернатор Артамонов заявил, что в Липецкой области усилят меры безопасности

В Липецкой области принято решение о повышении уровня мер безопасности, написал в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. Он также призвал жителей воздержаться от путешествий на юг, включая Воронежскую область.

По итогам заседания оперативного штаба принято решение об усилении мер безопасности в регионе. Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры. Кроме того, жителям региона рекомендуется сейчас отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область, — заявил Артамонов.

Губернатор также призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что сложившаяся ситуация после заявлений предпринимателя Евгения Пригожина требует «максимальной концентрации всех сил для удержания порядка». Глава региона подчеркнул, что силовые структуры принимают все усилия для обеспечения безопасности жителей области.

Министерство обороны РФ ранее заявило, что все распространяемые в соцсетях от имени предпринимателя Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы ударе МО РФ по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности. Минобороны назвало это информационной провокацией.