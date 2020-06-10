В Липецкой области предложили «попугать» ветеранов

https://static.news.ru/photo/1b7acb10-ab1a-11ea-b635-fa163e074e61_660.jpg Игорь Артамонов Фото: Липецкая область/facebook.com

Липецкий губернатор Игорь Артамонов предложил полиции «составлять протокольчики» на ветеранов, чтобы не отменять бесплатный проезд в общественном транспорте.

Как сообщает «Коммерсант», в Интернет была выложена запись, на которой Артамонов предложил решить проблему нежелания пожилых людей соблюдать самоизоляцию, при этом не ограничивая законодательно возможность льготного проезда.

Надо говорить: дедушка, какого хрена ты здесь делаешь? И протокол составлять…Вы лучше договоритесь со своим городским отделом полиции, может быть, они как-то протокольчики начнут на ветеранов составлять, попугают, — цитирует издание Артамонова.

Когда была сделана запись — неизвестно. В пресс-службе администрации Липецкой области изданию пояснили, что это «старая запись с совещания, где обсуждался масочный режим на транспорте и его соблюдение лицами из группы риска».

Как писал NEWS.ru, в Липецке разгорелся скандал из-за записи совещания мэра города Евгении Уваркиной и губернатора Игоря Артамонова. Аудиофрагмент совещания, посвящённого коронавирусу, попал в Сеть. На записи голос Артамонова призывает разогнать публику «со слабым умом» при помощи химикатов.