В Липецкой области оценили ущерб дорогам после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» Ремонт дорог в Липецкой области после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» обошелся в полмиллиона рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проход техники ЧВК «Вагнер» 24 июня по дорогам Липецкой области привел к убыткам в размере 416 тыс. рублей, пишет RTVI со ссылкой на местные власти. Для блокирования передвижения техники в сторону Москвы экскаваторы перекопали более 200 кв. м на пяти участках трассы.

Вечером того же дня, как только стало известно о возвращении сил ЧВК в полевые лагеря, начались работы по восстановлению дорог. Рабочие засыпали образовавшиеся траншеи песком и гравием, после чего движение автомобилей было возобновлено. На следующий день началось асфальтирование. Работы были завершены 26 июня.

В соседней Воронежской области ущерб от действий ЧВК оценили в 4-5 млн рублей. В одном из районов области в результате перестрелки повреждено более 20 жилых зданий, несколько хозяйственных строений и автомобилей. Четыре человека были ранены, каждому из них было выплачено по 100 тыс. рублей.

Попытка вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» произошла вечером 23 июня. Спустя сутки пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила, что глава государства провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» бизнесменом Евгением Пригожиным и убедил его остановить мятеж.

Директор ЦРУ Уильям Бернс спустя почти месяц после попытки мятежа «Вагнера» заявил, что США знали о его подготовке. Он назвал эти события «ожидаемыми».