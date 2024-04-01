В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности Артамонов: в Липецкой области введен режим воздушной опасности из-за БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Липецкой области введен режим воздушной опасности из-за угрозы атаки беспилотников, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, все силы приведены в повышенную готовность. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность. Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике, — уточнил глава области.

Как отметил Артамонов, сигнал носит информационный характер. Губернатор призвал следить за актуальной информацией в официальных каналах правительства и МЧС.

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша в свою очередь отмечал, что российские силы ПВО ночью подавили четыре беспилотника над территорией региона. По его словам, инцидент произошел в Дзержинском районе, пострадавших и разрушений нет.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении над Раменским дрона, летевшего на столицу. Упавшие на землю обломки никого не задели и разрушений не нанесли, подчеркнул градоначальник. В то же время губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял о шести беспилотниках, сбитых в области.