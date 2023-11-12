В Липецкой области восьмимесячный малыш упал в бассейн и утонул РЕН ТВ: в Липецкой области расследуют гибель восьмимесячного ребенка в бассейне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Липецкой области восьмимесячный ребенок упал в бассейн частного дома и утонул, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным СМИ, следственные органы возбудили по данному факту уголовное дело, но по какой статье, не уточняется.

Как сообщает РЕН ТВ, трагедия произошла вечером 28 октября. 40-летняя женщина посадила малыша в детский манеж, когда находилась в частном доме супруга, и ненадолго его оставила. Ребенок выбрался через незакрепленную стенку манежа и направился в соседнее помещение, в полу которого имелся неогороженный и заполненный водой бассейн. В итоге ребенок упал в бассейн и утонул.

В Липецкой области возбудили уголовное дело после того, как восьмимесячный ребенок упал в бассейн частного дома и утонул, – рассказал собеседник телеканала.

Ранее сообщалось, что вечером 11 ноября на реке Кичера у местности Пьяный Ключ в Бурятии утонули двое мужчин в возрасте 46 и 70 лет. Местное управление МЧС подтвердило факт гибели людей. Под мужчинами во время рыбалки треснул лед.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге автомобиль упал в реку Неву. В этот момент в машине находилась пассажирка, она погибла. ЧП произошло вечером 5 ноября на Рыбацком проспекте в Невском районе. По предварительной информации, водитель вышел из автомобиля, не поставив его на ручной тормоз.