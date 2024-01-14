В Липецке начали подавать отопление в дома после аварии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В жилые дома в Липецке начали подавать отопление после аварии, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале. По его словам, власти получают информацию по каждой заявке. Инцидент произошел накануне. По данным СМИ, в результате аварии на теплосетях без отопления в мороз в остались 50 тысяч жителей в 300 домах.

Ещё раз собрались с коллегами по ситуации в зоне коммунальных аварий. Тепло в дома липчан уже подаётся, самое важное сейчас — не допустить новых аварий. Вся информация стекается в ситуационный центр региона. Получаем сведения по каждой заявке, — сказал Артамонов.

Он также отметил, что ожидает решений по доработке схемы перерасчетов. По словам чиновника, с рядом категорий пострадавших граждан работают социальные кураторы.

После аварии власти города обратились к липчанам, которых затронуло ЧП. Им предложили переждать ремонтные работы в нескольких ресторанах, где они могут получить бесплатный чай. По информации Артамонова, в общей сложности произошло три прорыва на теплосетях, в аварийно-восстановительных работах задействованы 10 бригад.