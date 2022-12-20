В лицейской столовой в Красноярском крае отравились 28 детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Железногорск Красноярского края после посещения столовой лицея № 103 отравились 28 детей, пишет РБК со ссылкой на Межрегиональное управление ФМБА России Железногорска. У пострадавших школьников в возрасте от 7 до 10 лет выявлена острая кишечная инфекция. На данный момент состояние детей удовлетворительное, они находятся на амбулаторном лечении.

Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Работают эпидемиологи, пищевики — со школой, поставщиком. Персонал обследуется, обследуются контактные лица, дети и взрослые. Проведена дезинфекция в школе — на пищеблоке, в классах. Пищеблок закрыт, школа тоже, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что учащиеся лицея переведены на дистанционное обучение до конца 2022 года.

Ранее стало известно, что в Иркутске скончался четырехмесячный младенец после приема успокоительного средства. По сообщению РЕН ТВ, мальчик был доставлен в больницу с отравлением, однако врачи не смогли его спасти. Известно, что мать дала ребенку половину таблетки успокоительного средства, выписанного врачом, после чего состояние младенца ухудшилось.

До этого в подмосковном Электрогорске скончался 15-летний школьник после того, как покурил электронную сигарету вместе с другом втайне от родителей. После пары затяжек юноша потерял сознание, изо рта у него пошла пена. Второй подросток вызвал скорую помощь другу, но медики не успели его спасти.