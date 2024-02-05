В лесу возле кладбища нашли обмороженного человека в снегу Мотоциклисты нашли в лесу под Челябинском обмороженного мужчину без сознания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое мотоциклистов из Златоуста Челябинской области нашли в лесу возле кладбища мужчину без сознания, сообщает поисково-спасательная служба региона. По ее данным, человек лежал в снегу и получил обморожение.

Два златоустовца решили провести тренировку на мотоциклах в лесу около СНТ «Медик-2». В нескольких сотнях метров от Уреньгинского кладбища в снегу они заметили неподвижно лежавшего человека. Мужчина средних лет был без сознания. Из признаков жизни — только слабые хрипы и стоны, — сказали в службе.

До приезда скорой помощи очевидцы развели костер и пытались согреть мужчину. В итоге его эвакуировали на снегоходе и доставили в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и личность мужчины.

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