В лесу под Челябинском охотник ранил школьницу, приняв ее за косулю

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Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело против 63-летнего местного жителя, который на охоте в лесу ранил 17-летнюю школьницу, приняв ее за косулю, сообщили KP.RU в пресс-службе регионального главка СКР. По информации ведомства, девушка получила ранение поясницы.

Как пишет издание, инцидент произошел вечером 9 января в лесу между поселками Высокий и Ленинский Сосновского района. По информации пресс-службы Минэкологии региона, мужчина охотился на косулю и выстрелил в нее из ружья, оснащенного тепловизором. Однако пуля срикошетила и попала в застрявшую рядом машину, в которой сидели молодой человек с девушкой.

Обнаружив пострадавшую, мужчина оперативно оказал первую помощь и вызвал сотрудников полиции, рассказал им об инциденте и добровольно сдал свое оружие, — рассказали в Минэкологии Челябинской области.

В отношении охотника возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает издание. Меру пресечения ему пока не избрали. Известно, что мужчина охотился в соответствии с установленными правилами и имел при себе необходимые разрешительные документы.

По информации издания, одиннадцатиклассницу направили на лечение в Челябинск. Нейрохирурги уже извлекли пулю, спинной мозг оказался не задет. Медики предполагают, что девушка может восстановиться полностью.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ростовской области по подозрению в незаконной охоте на лосей. В полицию обратились местные жители, обнаружившие труп животного.