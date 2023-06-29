В Ленобласти запретили разводить огонь в лесах и купаться в карьерах

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В связи с жаркой и сухой погодой в Ленинградской области установлен третий класс пожарной опасности, в ряде районов — четвертый из пяти возможных, сообщает «МК в Ленинградской области» со ссылкой на информацию начальника противопожарно-­спасательной службы региона Дмитрия Русевича. При этом, как пишет издание, человеческий фактор является причиной 98% лесных пожаров в Ленобласти, в связи с чем власти ввели ограничение на посещение лесов и разведение там огня.

За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы для граждан — 40-50 тысяч рублей, для должностных лиц — 60-90 тысяч, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей, уточняет издание.

Также, по информации председателя комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Вячеслава Рябцева, в регионе введен строгий запрет на купание в выработанных карьерах. В 2022 году во время купания погиб 51 человек, в том числе 11 человек — в результате купания на обводненных карьерах.

Мы принадлежим к небольшому количеству людей, для которых хорошая погода с профессиональной точки зрения скорее проблема, чем радость. Для нас идеальная погода — невысокая температура и дождь. Это хорошо с точки зрения и пожарной безопасности, и рисков купания, — отметил Рябцев.

По его мнению, штрафы являются совершенно справедливым наказанием для людей, рискующих своей жизнью и тем самым подающих плохой пример окружающим, особенно детям.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что в этом году в Сибири, в частности, в Кемеровской и Новосибирской областях, могут возникнуть крупные лесные пожары.