В Ленобласти замглавы администрации Мурино обвинили в получении взятки Экс-замглавы администрации Мурино в Ленобласти ждет суд по делу о крупной взятке

Бывшего замглавы администрации МО «Муринское городское поселение» Всеволожского района по ЖКХ, благоустройству и безопасности обвинили в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленинградской области. По версии следствия, он получил от местных предпринимателей 1,8 млн рублей. Суд отправил фигуранта дела под домашний арест.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации МО «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области по ЖКХ, благоустройству и безопасности. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), — сказано в сообщении.

В СК уточнили, что обвиняемый, будучи должностным лицом, за взятку заключил договоры по установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) в многоквартирных домах Ленобласти. Его дело направили в суд.

Ранее в Донецкой Народной Республике по делу о взяточничестве задержали мэра города Енакиево Романа Храменкова. По версии следствия, он получил от местных предпринимателей 13 млн рублей для расторжения или продления договоров аренды имущества, принадлежащего администрации.