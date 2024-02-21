В Ленобласти задержали торговавшего лесом депутата местного закса 47news: задержан депутат Закса Ленобласти Дамир Шадаев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Портал 47news сообщает, что правоохранители задержали депутата Законодательного собрания Ленинградской области Дамира Шадаева. По данным журналистов, причина задержания не уточняется, но известно, что в сентябре 2022 депутат покидал страну и долгое время не появлялся на заседаниях, разбирательство ведет Следственный комитет.

Как отметили в издании, Шадаев ранее вошел в тройку самых богатых депутатов закса региона. В сфере его бизнес-интересов всегда была лесная промышленность, при этом он использовал депутатские бланки для бизнеса дочери.

Delta.News пишет, что задержали депутата 20 февраля. Издание отмечает, что Шадаев может быть связан с делом о незаконной рубке лесных насаждений. По данным источников портала, разбирательство может быть связано с недавним арестом начальника отдела охраны и защиты лесов комитета по природным ресурсам Ленобласти Вадима Латышева.

47news уточняет, что если Шадаеву предъявят обвинение, то он станет третьим депутатом закса, против которого ведется уголовное разбирательство. Прежде дела были заведены против депутатов «Единой России» Даниила Федичева и Владимира Сидоренко.

Ранее в Московской области был задержан депутат окружного совета Пушкино Тимур Апарин. По данным следствия, Апарин мог обманом похитить у своего партнера по бизнесу 5 млн рублей. В квартире депутата окружного совета уже прошли обыски. У супруги Апарина был изъят мобильный телефон.