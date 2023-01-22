В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве с расчленением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемого в убийстве мужчины, расчленённые останки которого нашли во всеволожской бане, задержали, сообщает «Mash на Мойке». По его версии, он всего лишь помог спрятать тело.

Погибшим мужчиной оказался 38-летний местный житель Дмитрий. По словам задержанного Аркадия, всё случилось два месяца назад. Он, Дмитрий и некая Светлана выпивали дома у женщины. Именно хозяйка квартиры во время ссоры ударила Дмитрия ножом и тот скончался.

Аркадий якобы лишь согласился помочь подруге с сокрытием преступления. Мужчина рассказал, что также именно она расчленила тело погибшего, а останки в пакетах они спрятали под ковром в бане, — говорится в публикации.

Сама Светлана умерла 20 января. После этого Аркадий и решил признаться.

В селе Урульга Карымского района Забайкальского края ранее обнаружили расчлененный труп 40-летнего мужчины. По данным СУ СКР края, тело нашли в выгребной яме. В убийстве заподозрили знакомого жертвы, с которым тот накануне распивал спиртные напитки. Подозреваемого уже заключили под стражу в изолятор временного содержания, а по изъятым у него вещам будут проведены судебные экспертизы.

Также стало известно, что житель Санкт-Петербурга нашел на улице пакет, в котором лежала отсеченная человеческая голова. Следственный отдел по Красносельскому району города начал доследственную проверку.