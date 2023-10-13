В Ленобласти вводили сигнал «Режим» из-за неопознанного объекта в небе Mash: в Ленобласти вводили сигнал «Режим» из-за неопознанного объекта в небе

Фото: МО РФ

Утром 13 октября в Ленинградской области вводился сигнал «Режим» из-за неопознанного объекта в небе, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, силы противовоздушной обороны взяли объект на прицел, но менее чем через час он пропал. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По данным Mash, непознанный объект был замечен силами ПВО около 9 утра на территории Великого Новгорода. Утверждается, что он двигался на высоте около восьми тысячи метров со скоростью 210 км/ч. По этой причине в соседней Ленинградской области и был введен «Режим» — гражданская авиация сменила маршруты следования, а средства ПВО и военные были приведены в боевую готовность. Уточняется, что через полчаса объект пропал из зоны видения.

30 августа сообщалось, что посадку пассажирского самолета Boeing 737-800 в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге едва не сорвал неопознанный метеозонд, который пилоты заметили в 15 метрах над воздушным судном. Черный двухметровый шар парил на высоте около 1000 метров в опасной близости к лайнеру, выполнявшему рейс Мурманск — Петербург. Пилот решил продолжить снижение и в итоге благополучно посадил самолет, обошлось без пострадавших.