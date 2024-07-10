В Ленобласти вахтовик ударом ноги убил местного жителя

В Ленинградской области 22-летний вахтовик ударом ноги убил 50-летнего местного безработного, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. По данным правоохранителей, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого началась драка. Пострадавший скончался на месте происшествия, его оппонент задержан и доставлен в отдел полиции.

9 июля в 14:32 в полицию Тихвинского района Ленобласти от фельдшера скорой помощи поступило сообщение о том, что у дома 39 в Первом микрорайоне города Тихвина после драки обнаружен труп мужчины. Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что 22-летний вахтовый рабочий вагоностроительного завода во время внезапно возникшей ссоры ногой нанес удар 50-летнему неработающему местному жителю, — говорится в сообщении.

Ранее в Новой Москве 45-летняя женщина одним ударом ножа убила своего сожителя. Столичная прокуратура сообщила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Убийство произошло в квартире жилого дома на улице Чароитовая в поселке Десеновское. Личность погибшего установлена — им оказался 46-летний мужчина. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.