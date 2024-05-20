В Ленобласти упал дельтаплан Пилот пострадал при крушении дельтаплана под Петербургом

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В деревне Копорское Ломоносовского района Ленинградской области упал дельтаплан, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Инцидент произошел 19 мая вечером. Пилота госпитализировали с травмами.

Вечером 19 мая 2024 года поступило сообщение о жесткой посадке дельтаплана вблизи деревни Копорское Ломоносовского района Ленинградской области. Пилот 1972 года рождения с травмами доставлен в городскую больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщили в Следкоме.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения воздушного судна.

16 мая самолет авиакомпании «Россия» по техническим причинам вынужден был совершить посадку в кировском аэропорту Победилово. Воздушное судно выполняло рейс из Санкт-Петербурга в Уфу. Посадка прошла успешно, все пассажиры были эвакуированы и размещены в здании аэровокзала. Им была предоставлена питьевая вода, они также получили питание. Позже за ними прибыл резервный самолет для продолжения рейса в Уфу.