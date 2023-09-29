В Ленобласти тушат крупный пожар на мебельном производстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области по повышенному уровню сложности тушат пожар в ангаре мебельного производства, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета правопорядка и безопасности региона. На место происшествия отправлена пожарная бригада для тушения ранга 1-бис.

Внутри ангара мебельного производства горят бытовые помещения, в которых хранятся мебельные лаки в бочках. Постройка имеет кирпичную конструкцию и размеры 60×40 метров, высотой шесть метров. Представители предприятия утверждают, что людей внутри ангара нет. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Ранее сообщалось о крупном пожаре на открытой автомобильной стоянке в Кирове. По данным регионального управления МЧС, полностью выгорели шесть грузовиков. Инцидент произошел в Автотранспортном переулке. К тушению возгорания привлекли семь пожарных расчетов. Никто не пострадал.

Также стало известно о пожаре в храме Воздвижения Креста Господня в Перми. Площадь распространения огня превысила 130 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, сообщалось о сильном пожаре на нефтебазе в поселке Холодные Ключи в Оренбургской области. В результате происшествия пропал сотрудник предприятия «Энергоресурс». По данным Telegram-канала SHOT, загорелись пять цистерн с сырой нефтью. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.