В Ленобласти суд вынес вердикт троим руководителям строительных компаний

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Ленинградской области суд избрал меру пресечения для троих нечистых на руку руководителей проектных и строительных компаний: двух отправили в следственный изолятор, а третий дал признательные показания и обязался возместить ущерб в 200 млн рублей, пишет АБН. Все фигуранты дела сотрудничали с Фондом защиты прав дольщиков.

Двое обвиняемых были отправлены в следственный изолятор. Третий дал признательные показания и обязался возместить ущерб в 200 миллионов рублей. Суд отправил руководителя под домашний арест, — сообщает издание.

Фигурантов дела подозревают в необоснованном завышении стоимости при строительстве проблемных жилых комплексов «Тридевяткино царство», «Щегловская усадьба», «Яркий», «Десяткино 2.0» и других. По имеющимся данным, злоумышленники суммарно растратили около 250 млн рублей.

Ранее бывший вице-губернатор Томской области Юрий Гурдин был задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате. Гурдин отвечал за реализацию региональной политики в сфере инвестиций и имущественных отношений, а также международных и региональных связей.