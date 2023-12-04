В Ленобласти ссора у автозаправки закончилась стрельбой Воронежцу выстрелили в глаз в ходе драки у автозаправки в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ломоносовском районе Ленинградской области произошла потасовка, которая закончилась стрельбой из газового пистолета, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным телеканала, полиция задержала всех участников конфликта.

Инцидент произошел у автозаправки в селе Русско-Высоцком. По данным РЕН ТВ, 56-летний житель деревни Оржицы и его 23-летний нетрезвый сын повздорили с 24-летним уроженцем Воронежской области. В результате ссоры отец и сын начали избивать оппонента, и в ходе драки один из них выстрелил воронежцу в глаз из газового пистолета.

Сотрудники полиции задержали всех участников конфликта. Медики оказали уроженцу Воронежской области медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение. Его оппоненты также обратились к специалистам, чтобы зафиксировать травмы.

Отмечается, что полиция изъяла у нарушителя газовый пистолет. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в дагестанском селе Коркмаскала следователь от обиды открыл стрельбу по автомобилю приятельницы. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. Местные правоохранительные органы эту информацию не комментировали.