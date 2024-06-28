В Ленобласти спасли попавшего в ловушку на трассе лосенка

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Ленобласти спасли застрявшего между ограждениями лосенка. Животное увидели на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на очевидцев. Они вызвали на место инцидента сотрудников комитета по животному миру региона.

Как выяснилось, лосиха с детенышем вышла к дороге и смогла перескочить между ограждениями, но ее малыш не смог повторить маневр и застрял между двумя заборами. Вскоре на помощь пришли очевидцы, которые вместе с работниками комитета помогли животному.

Вместо того чтобы убежать от людей, спасенный малыш стал жевать зелень у дороги. Снявший событие оператор решил поторопить лосенка.

Лося, скачущего вдоль трассы на севере Санкт-Петербурга, ранее засняли на камеры. Автор ролика во время записи выразила опасения насчет судьбы сохатого, которого могут сбить машины, назвав его «булочкой».

Прежде машина каршеринга сбила лося на Выборгском шоссе в Петербурге. Из-за ДТП дикое животное получило переломы ног.