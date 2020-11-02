В Ленобласти собака принесла ногу человека, найденного детьми летом

https://static.news.ru/photo/1b431f22-1d01-11eb-abaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дворовая собака принесла к дому сгнившую часть человеческой ноги в посёлке Пригородный Гатчинского района Ленобласти. О случившемся полиции сообщил местный житель, который ужаснулся, когда увидел, с чем играет собака.

В правоохранительных органах не исключают, что нога принадлежит погибшему, другие части тела которого 27 июля обнаружили дети за баней в нескольких десятках метров от Вырицкого шоссе. Тогда в зарослях борщевика нашли голень мужчины, рука от кисти до локтя фрагменты грудной клетки с шейными позвонками, передаёт 47news.

Также 31 октября женщина нашла на берегу Финского залива рядом с деревней Дубки человеческую ступню в зелёном сапоге. Информация о том, может ли эта ступня принадлежать мужчине, чьи останки нашли под Гатчиной, пока отсутствует.

Как писал NEWS.ru, за последний год в Санкт-Петербурге произошло несколько громких уголовных дел, связанных с расчленением людей. 25 сентября СМИ сообщили, что под Петербургом у магазина нашли человеческую ногу. В июле жена рэпера Энди Картрайта Марина Кохал убила и распилила на части своего супруга. В том же месяце 28-летний Николай Тихонов убил и расчленил свою супругу, а части тела просто выкинул в окно.